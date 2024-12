Olio: due terzi italiani interessati a oleoturismo, +37% dal 2016 (studio)

Evolio Expo B2B dal 30 gennaio all'1 febbraio 2025 a Bari (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 dic - Nel 2023 in Italia sono stati 9,6 milioni i turisti che hanno svolto negli ultimi tre anni un viaggio con pernottamento avendo come motivazione primaria l'enogastronomia, con una crescita del +37% rispetto al 2016. In questo contesto, sta crescendo l'interesse verso experience dedicate all'olio: quasi due terzi dei turisti italiani (64%), infatti, e' interessato a seguire un percorso suggerito a tema olio in autonomia. Si tratta di una risorsa che sara' approfondita durante Evolio Expo, la nuova fiera internazionale B2B organizzata da Senaf e sostenuta dal Dipartimento di Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia, da Pugliapromozione (Agenzia Regionale del Turismo) e dall'Associazione Nazionale Citta' dell'OIio, che si terra' dal 30 gennaio all'1 febbraio 2025 presso la Fiera del Levante a Bari. Durante la kermesse, si terranno numerosi momenti di approfondimento sull'oleoturismo dedicati ai professionisti del settore, per guidare le aziende nello sviluppo di progetti sul tema.

Attraverso sessioni pratiche, esperti del settore illustreranno ai partecipanti le modalita' per implementare il turismo dell'olio nelle proprie aziende o nei territori.

Inoltre, saranno forniti strumenti concreti per valorizzare l'offerta e potenziare la capacita' di attrarre e coinvolgere i turisti italiani ed esteri.

com-bla

(RADIOCOR) 15-12-24 12:18:17 (0170)FOOD 5 NNNN