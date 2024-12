Olio: due terzi italiani interessati a oleoturismo, +37% dal 2016 (studio) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 dic - Secondo il rapporto sul Turismo dell'Olio, realizzato dalla professoressa Roberta Garibaldi in collaborazione con Citta' dell'Olio e Unaprol, i viaggiatori italiani apprezzano in particolare la possibilita' di acquistare olio a prezzi interessanti (72%), di degustarlo durante le visite guidate in abbinamento a prodotti e cibi del luogo (70%) o assistere al processo produttivo (66%). Inoltre, i turisti sono sempre piu' esigenti e cercano esperienze che non solo li coinvolgano, ma che trasmettano i valori e l'identita' del territorio. Per questo, sei turisti italiani su dieci desiderano abbinare la degustazione dell'olio durante cene negli uliveti a lume di candela, mentre il 54% e' interessato a partecipare attivamente alla raccolta delle olive o alla produzione del proprio olio.

