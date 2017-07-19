Olio di oliva: Corte Conti Ue, in Italia controlli minimi su 'tagli'

Nessuna analisi di rischio sui grassi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 gen - 'In Italia le autorita' hanno raggiunto il numero minimo di controlli per quel che concerne il 'taglio' e hanno effettuato molti piu' controlli sull'etichettatura di quanto richiesto dalla legislazione'. Cosi' Joelle Elvinger, membro della Corte dei Conti Ue, risponde a Il Sole 24 Ore Radiocor in merito ai sistemi di controllo sull'olio di oliva nella Ue, durante la conferenza stampa di presentazione del rapporto, che sara' diramato alle 17 di oggi. 'Per quanto riguarda sicurezza alimentare e pesticidi - prosegue - l'Italia non esegue un'analisi del rischio sui grassi nell'olio, nell' olio d'oliva in particolare. Dato che il numero annuale di campioni e' stabilito per legge e non aggiornato sulla base di un'analisi del rischio, forse solo pochi di quelli che conoscevamo ha superato i test'.

sma.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 14-01-26 11:27:28 (0261)FOOD 5 NNNN