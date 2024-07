Olimpiadi: Sncf si mobilita per ripristinare rete entro lunedi' dopo sabotaggio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 lug - L'azienda ferroviaria francese Sncf ha mobilitato un centinaio di persone per riparare i danni e garantire il ritorno alla normalita' entro lunedi', dopo il sabotaggio che ha interrotto tre linee Tgv, ha detto la ministra dei Trasporti Patrice Vergriete. Sulle linee sabotate, "un centinaio di agenti sono stati mobilitati in condizioni meteorologiche difficili" per ripristinare la rete nella notte di eiri, ha spiegato in una conferenza stampa. Nella notte, "con i riflettori, sotto la pioggia, hanno legato insieme i fili uno per uno", ha spiegato il ceo della Sncf, Jean-Pierre Farandou. 'Tutto sara' ripristinato lunedi' mattina' sulla rete Sncf, assicura Farandou.

I cavi in fibra ottica che passavano in prossimita' dei binari e garantivano la trasmissione delle informazioni di sicurezza per i macchinisti (semafori rossi, interruttori, ecc.) sono stati tagliati e incendiati nella notte tra giovedi' e venerdi' su tre delle principali linee Tgv, nella zona ovest, nord e est della Francia. Prima del sabotaggio non c'era stato "nessun allarme" su possibili minacce, ha detto Vergriete, ma la sorveglianza e' stata messa in "massima allerta", "fino a nuovo avviso", con un migliaio di agenti della Sncf mobilitati e droni della gendarmeria per monitorare la ferrovia.

Red-Sim

