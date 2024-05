Olimpiadi: perquisizioni su affidamenti servizi, 3 indagati per corruzione -2

Non coinvolti nessun dirigente o dipendente attuale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 mag - Le prime ricostruzioni investigative inducono la procura a ipotizzare che l'ente, Comitato organizzatore dei giochi olimpici, sebbene si qualifichi - in forza di una norma di rango primario - come 'ente non avente scopo di lucro e operante in regime di diritto privato', in realta' avrebbe una natura 'sostanzialmente pubblicistica', perseguendo uno scopo di interesse generale, con membri, risorse e garanzie dello Stato e di enti locali (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regioni Lombardia e Veneto, Comuni di Milano e Cortina d'Ampezzo, Province di Trento e Bolzano, Coni e Cip).

Gli accertamenti in corso hanno al centro anche le procedure adottate per la scelta dei fornitori e degli sponsor tecnologici, nonche' per l'assunzione di dipendenti della Fondazione. In proposito e' stata disposta l'acquisizione dei relativi atti e documenti, nonche' l'audizione di alcuni dipendenti della Fondazione nella qualita' di persone informate sui fatti.

Nessun dirigente o dipendente attuale della Fondazione, precisa infine la procura, e' ad oggi indagato.

