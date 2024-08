Olimpiadi Milano-Cortina: positivo sopralluogo Cio su cantiere pista da bob

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 8 ago - Si e' tenuto in giornata un sopralluogo, definito "positivo", del Comitato Olimpico Internazionale al cantiere della pista di bob, skeleton e slittino dello Sliding Centre di Cortina d'Ampezzo. Tra le autorita' partecipanti ci sono state anche i referenti delle Federazioni Internazionali, Regione Veneto, Comune di Cortina, Impresa Pizzarotti e Fondazione Milano Cortina 2026. Nel dettaglio, e' stato verificato lo stato di avanzamento dei lavori della curva Sento e la qualita' delle diverse miscele dello spritz beton sui diversi test. Il prossimo 28 agosto si procedera' con lo spritz beton su circa 200 metri di pista lineare. Le caratteristiche raggiunte assicureranno l'utilizzo della pista anche nel periodo estivo, contribuendo a favorirne l'uso anche nella stagione calda con il bob a rotelle. Simico ha presentato al Cio anche il cronoprogramma con il numero di operai necessari per realizzare le funzioni attese. Attualmente, in cantiere lavorano circa 105 persone. Completato l'edificio al piano terra dell'impianto di refrigerazione e di tutti i sistemi di rilancio pompe sotto il corpo pista, si proseguira' con la costruzione lungo l'intero tracciato. Nella planimetria dell'impianto sono state dislocate tutte le strutture necessarie alla buona realizzazione dei test event, in vista dell'omologazione prevista a marzo 2025. 'La visita di oggi rappresenta un ulteriore tassello sulla costruzione dell'opera simbolo dei Giochi del 2026 e la consapevolezza che stiamo perseguendo la giusta strada per raggiungere l'obiettivo. Il cantiere non si ferma e procede a pieno ritmo - ha commentato ha detto il Commissario Simico, Arch. Saldini - La prossima visita del CIO con l'aggiornamento delle attivita' e' prevista il 9-10 settembre'.

