            Notizie Radiocor

            Olimpiadi: Meloni, su Ice polemica strumentale, non svolgera' operazioni di polizia

            Scambio di informazioni come con tutti i Paesi alleati (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 feb - "E' una polemica surreale. La sezione investigativa della cosiddetta Homeland Security Investigations esiste dal 2002, collabora con l'Italia da sempre, non ha mai svolto, non potrebbe svolgere e non svolgera' operazioni di polizia, di controllo, di controllo dell'immigrazione sul nostro territorio". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, in un passaggio dell'intervista a Diritto e rovescio, in onda stasera su Rete 4, a proposito della presenza degli agenti dell'Ice alle Olimpiadi. "L'attivita' che fanno queste realta', non quella americana ma quelle di tutti i nostri Paesi alleati, e' un'attivita' di scambio di informazioni, di contatto con le nostre autorita', di supporto investigativo. Era cosi' ieri, e' cosi' oggi perche' gli Stati Uniti sono un Paese alleato e le alleanze tra i Paesi non cambiano in base al fatto che alla sinistra gli sta antipatico o simpatico il presidente degli Stati Uniti di turno. Cerchiamo di essere seri su queste materie. Quindi e' una polemica strumentale perche' la sinistra oggettivamente e' un po' a corto di argomenti".

