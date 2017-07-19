Olimpiadi: Mattarella, sport si contrappone alla violenza che opprime i popoli

'Vanno oltre sport, sara' messaggio in tempi difficili' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 feb - 'Le Olimpiadi sono opportunita' di incontro e di conoscenza', che 'non si limita alla dimensione sportiva. E' un grande evento globale che lancia un messaggio al nostro tempo difficile. Le guerre, le lacerazioni alla serenita' della vita internazionale, gli squilibri, le sofferenze recano oscurita' e feriscono le coscienze dei popoli', mentre 'lo sport accoglie, produce gioia, passione, speranza. E' rispetto per l'altro. Sfida ai propri limiti: e' liberta' di progredire'. Cosi' il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenuto al Teatro alla Scala a Milano nel corso della Cerimonia di apertura della 145esima Sessione del Comitato Olimpiaco Internazionale (Cio). Lo sport, prosegue il Capo dello Stato, 'e' incontro di pace: testimonia fraternita' nella lealta' della competizione con altri. E' il contrario di un mondo dove prevalgono barriere e incomunicabilita'. Si contrappone alla violenza che, da chiunque praticata, genera altra violenza, calpesta la dignita' umana, opprime i popoli e ne fa arretrare la qualita' di vita'.

