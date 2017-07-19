Dati
            Notizie Radiocor

            Olimpiadi: Mattarella, sport faccia tacere armi, da Giochi invocazione alla pace

            E cita Martin Luther King (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 feb - 'Chiediamo, con ostinata determinazione, che la tregua olimpica venga ovunque rispettata. Che la forza disarmata dello sport faccia tacere le armi', perche' 'lo sport ha una grande forza nel mondo delle comunicazioni globali' e 'i Giochi sono uno strumento coinvolgente' per 'invocare pace e comprensione reciproca'.

            Cosi' il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenuto al Teatro alla Scala a Milano nel corso della Cerimonia di apertura della 145esima Sessione del Comitato Olimpiaco Internazionale (Cio). Il Capo dello Stato poi cita Martin Luther King e il suo 'dobbiamo essere la pace che desideriamo vedere nel mondo'. Da Milano e Cortina, da Bormio, da Livigno, da Anterselva, dalla Val di Fiemme, da Verona - che ospitera' la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi, 'lo sport si proporra' come veicolo di questa speranza. Speranza che accomuna i popoli di tutti i Continenti' aggiunge Mattarella.

