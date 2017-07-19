Olimpiadi: Mattarella, sport e' grande contributo a sviluppo dei popoli

'Valori di lealta' sono quelli dell'Italia' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 feb - 'I valori olimpici di lealta', inclusione, fraternita' sono valori che la Repubblica Italiana ha fatto propri dalla sua fondazione, ottanta anni or sono'. Cosi' il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenuto al Teatro alla Scala a Milano nel corso della Cerimonia di apertura della 145esima Sessione del Comitato Olimpiaco Internazionale (Cio). 'Ringrazio il Comitato olimpico internazionale perche' continua a sviluppare nel mondo quest'esperienza di incontro, di passione, di educazione, di cultura condivisa.

Ringrazio gli atleti. Il loro sogno e' contagioso e benefico.

Sono esempio per milioni di giovani in tutto il mondo.

Tante ragazze e tanti ragazzi, dopo aver seguito i giochi, si avvieranno alla pratica dello sport. Un grande contributo allo sviluppo dei popoli', ha aggiunto. 'Auguro a tutti, a voi, dirigenti dello sport, agli atleti, ai tecnici, agli spettatori di ogni Continente, di emozionarsi e di trasmettere la passione che gia' si avverte in questo incantevole teatro; dove avvertiamo i fili preziosi che legano musica e sport. L'Italia vi augura una buona, felice, indimenticabile Olimpiade. Dichiaro aperta la 145esima sessione del Cio'.

