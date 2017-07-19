Olimpiadi: Mattarella, sentiamo responsabilita', sono evento sportivo universale

'Ospitalita' tratto dell'identita' italiana' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 feb - 'I Giochi sono l'evento sportivo universale. L'Italia e' felice di accogliere il gran numero di atleti, gli allenatori e i tecnici, gli spettatori che da ogni parte del mondo giungeranno per assistere alle gare'. Cosi' il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di apertura della 145esima sessione del Cio che si tiene al teatro alla Scala. 'Ne avvertiamo la responsabilita', e abbiamo affrontato con passione gli impegni della preparazione. Consideriamo l'ospitalita' un tratto caratteristico dell'identita' italiana, della sua cultura', ha aggiunto, sottolineando che 'metteremo in campo ogni impegno affinche' il tempo che verra' trascorso nei giorni delle gare, sia gradevole. E contiamo di offrire, con cordialita' e amicizia, occasioni per ammirare le nostre montagne, per visitare le citta' e i borghi che ospiteranno le competizioni, per scoprire anche altri luoghi che raccolgono storia e bellezza'.

