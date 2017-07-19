Olimpiadi: Mattarella in Triennale per inaugurazione Casa Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 feb - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e' arrivato alla Triennale di Milano per inaugurare Casa Italia, quartier generale del Coni. Ad accoglierlo i vertici del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, con il presidente Luciano Buonfiglio; il presidente della Triennale, Stefano Boeri e il ministro dello Sport, Andrea Abodi. Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, tagliera' il nastro e visitera' la mostra Musa, che e' stata allestita per l'occasione. Si tratta di un omaggio al ruolo ispiratore che l'Italia esercita da secoli sull'immaginario e sulla cultura mondiale. Dopo il pranzo il capo di Stato si rechera' a Palazzo Reale per il cocktail con gli omologhi e con i premier degli altri Paesi tra cui la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Alle 20, infine, prendera' parte alla cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici Milano-cortina 2026.

Lab-

(RADIOCOR) 06-02-26 12:14:49 (0347) 5 NNNN