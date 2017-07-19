Olimpiadi: l'e-commerce guida i trend dei consumi sportivi
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 feb - Con l'avvicinarsi dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio, l'e-commerce si conferma uno dei principali canali in grado di intercettare e anticipare l'evoluzione dei consumi legati allo sport, al turismo e al lifestyle. Lo spiega in una nota Calicantus (Ecommerce Service Provider/Merchant of Record per gli Ecommerce di prestigiosi brand del mondo dello sport).
Inoltre ci si aspetta che l'accensione della fiaccola generera' un aumento della domanda di attrezzature sportive e abbigliamento tecnico, stimolando i consumatori a prepararsi all'esperienza olimpica anche attraverso gli acquisti online.
Il mercato italiano delle attrezzature sportive e del retail specializzato ha un valore di circa 8,5 miliardi di dollari.
L'e-commerce di attrezzature sportive in Italia ha raggiunto un valore di 1,4 miliardi di euro nel 2024, con una crescita del 15% rispetto all'anno precedente.
