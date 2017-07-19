Olimpiadi: effetto Cortina per la montagna vale 5,3 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 gen - Con due milioni e mezzo di visitatori attesi durante i Giochi e un +12% di capacita' ricettive nelle aree olimpiche, le ricadute sull'economia nazionale dell'appuntamento a cinque cerchi, considerando lavori e indotto, sono stimate in oltre 5,3mld di euro nel 2026 e effetti anche negli anni successivi. A raccontarlo e' l'infografica 'Cortina 2026: numeri e tendenze del nuovo turismo di montagna', realizzata da VRetreats, brand dell'ospitalita' italiana di alta gamma. Una corsa del turismo alpino che coinvolge non solo le zone olimpiche e iniziata gia' nel 2019, anno in cui l'Italia ha ottenuto le Olimpiadi invernali, con tassi di crescita superiori alla media nazionale nel periodo post-pandemico. Dopo il crollo del 2020, le localita' montane hanno recuperato rapidamente, superando i livelli pre-Covid gia' nel 2023 e la quota di turisti stranieri ha raggiunto un nuovo massimo storico, al 55% del totale, segno di un rinnovato appeal internazionale delle Alpi italiane.

A livello territoriale, le principali regioni alpine consolidano il proprio ruolo di locomotiva del settore. Tra il 2019 e il 2025 la Valle d'Aosta e' passata da 3,6 a 4 milioni di presenze (+11%), il Trentino da 6,9 a 7,75 milioni (+12%) e l'Alto Adige da 35 a 37,1 milioni (+6%). Cresce anche la durata media dei soggiorni, che nel 2025 raggiunge 4,6 notti, contro le 3,8 del 2019. Tra le destinazioni simbolo spicca Cortina d'Ampezzo, che tra il 2019 e il 2025 ha registrato una crescita costante delle presenze arrivando a 1,58 milioni di arrivi, con 12.000 posti letto, un tasso medio di occupazione del 79% e una spesa media di 310 euro a notte. Anche Madonna di Campiglio e l'area del Monte Cervino mostrano alte performance con, rispettivamente, 1,35 milioni e 545mila presenze nel 2025 e un tasso di occupazione media oltre l'80%.

Secondo le stime Isnart e Unioncamere, il 2026 sara' l'anno di picco storico per il turismo alpino, con 513.000 arrivi nelle aree olimpiche, 1,8 milioni di presenze e 281 milioni di euro di spesa turistica diretta.

