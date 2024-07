Olimpiadi: dal ciclismo alla boxe in gara vince la parita' di genere

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 lug - La parita' di genere conquista le Olimpiadi di Parigi 2024. Dai portabandiera al numero di atleti o di eventi sportivi femminili in programma, la kermesse sportiva internazionale in corso fino all'11 agosto punta a raggiungere il record dei primi Giochi equamente partecipati. Un target che Tokyo 2020 aveva sfiorato con il 48% di presenze femminili sul totale e che il Comitato olimpico internazionale (Cio) ha fortemente voluto per l'edizione in corso. Un grande progresso, se paragonato la quota del 2,2% di atlete donne in gara alle Olimpiadi di Parigi del 1900 quando furono solo 22.

Il Sole 24 Ore di Lunedi' 29 luglio mette sotto la lente il database ufficiale degli atleti olimpici, a una manciata di ore dall'inizio delle gare: su 10.971 atleti partecipanti, le donne sono il 49%. Al sostanziale equilibrio nelle presenze complessive, al netto di eventuali ritiri o variazioni 'in corsa', si intreccia la parita' di genere nelle discipline (fatta eccezione per gli sport equestri e il wrestling) e nelle partecipazioni dei diversi Paesi.

