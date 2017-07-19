Olimpiadi: con Banco Alimentare e TrentinoSolidale contro lo spreco alimentare

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 feb - Anche i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 impegnati nella riduzione dello spreco alimentare. Fondazione Milano Cortina 2026 ha siglato un accordo di collaborazione con Fondazione Banco Alimentare ETS per le regioni Lombardia e Veneto e con TrentinoSolidale ODV per la Val di Fiemme, con l'obiettivo di promuovere il recupero di quanto non consumato nelle attivita' di ristorazione delle venue dei Giochi e rendere le eccedenze disponibili alle persone in situazione di fragilita'. Un impegno presente nella fase di candidatura e integrato nella Strategia Sostenibilita', Impatto e Legacy della Fondazione, che prevede il riutilizzo del 100% del cibo inutilizzato all'interno delle strutture e dei centri di produzione Food & Beverage (F&B).

"Siamo molto grati a Banco Alimentare e a TrentinoSolidale ODV per la collaborazione avviata, che rende concreto il nostro impegno verso una maggiore sostenibilita' dell'evento - afferma Gloria Zavatta, Sustainability & Impact Director di Fondazione Milano Cortina 2026 -. Fondamentale e' stato anche il confronto con le comunita' locali dei territori coinvolti dai Giochi, dove da anni enti del Terzo Settore e partner pubblici lavorano insieme per sviluppare soluzioni diversificate e adeguate alle specificita' di ciascun contesto".

com-ami

(RADIOCOR) 08-02-26 10:36:11 (0147) 5 NNNN