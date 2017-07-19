Olimpiadi: alla Bocconi una mostra interattiva sui Giochi di Milano-Cortina

Lo sport come 'fenomeno economico, sociale e culturale' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 feb - Alla Bocconi nasce "sPark of Change", una mostra dedicata alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, aperta al pubblico dal 6 febbraio. Si tratta di un percorso urbano e interattivo, lungo il tratto pedonale di via Gobbi, che vuole raccontare lo sport come fenomeno economico, sociale e culturale, tra dati, ricerca, realta' aumentata e le voci di atleti e dirigenti sportivi. Il progetto e' finanziato da Regione Lombardia nell'ambito dei Giochi della Cultura e fa parte del programma ufficiale della Cultural Olympiad. Il percorso e' articolato in sei portali e sei colori (quelli degli anelli olimpici piu' il bianco) che rappresentano sei azioni chiave: investire, tifare, vincere, costruire, crescere, impattare. 'I Giochi sono una scintilla, non un traguardo', osserva Dino Ruta, coordinatore del team di ricerca che in Bocconi sta lavorando al report su Impatti e Legacy dei Giochi. 'Devono aiutare a comprendere come lo sport genera valore economico, sociale e ambientale ed eredita' positive future, altrimenti restano solo un grande spettacolo'. E' questa la prospettiva che guida sPark of Change: 'spostare l'attenzione dall'evento all'impatto'.

Per la Bocconi lo sport e' 'un ambito di lavoro strutturato, che unisce ricerca, formazione nel management sportivo e promozione dell'attivita' sportiva come parte integrante della vita universitaria'. Come sottolinea il rettore Francesco Billari, 'lo sport e' uno dei pochi linguaggi davvero universali che abbiamo. Ma perche' produca effetti duraturi deve essere studiato, discusso, compreso. Il ruolo dell'universita' e' anche questo: trasformare l'emozione in conoscenza'.

dim

(RADIOCOR) 07-02-26 14:52:50 (0324) 5 NNNN