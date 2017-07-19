Olimpiadi: a Malpensa gia' al via con arrivo atleti, 30mln investimento -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 gen - Per l'appuntamento olimpico, prosegue Kustermann, "abbiamo avviato una serie di investimenti sull'aeroporto di Malpensa che ci hanno consentito da un lato di migliorarne l'aspetto estetico, perche' Malpensa e' stato progettato e costruito negli anni '90, oltre ad una serie di interventi funzionali che ci hanno permesso di migliorare alcuni processi importanti. Altri arriveranno a valle delle Olimpiadi, quando sara' esteso il terminal uno verso nord per realizzare il T1 XL, che ci consentira' di avere molto piu' spazio per l'area passaporti e per l'area di consegna bagagli nell'area extra Schengen, che e' dove sta sviluppandosi tantissimo il traffico di Malpensa".

