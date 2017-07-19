Olimpiadi: a Malpensa gia' al via con arrivo atleti, 30mln di investimenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 gen - "Abbiamo investito circa 30mln di euro, anticipando interventi previsti nel nostro piano dei prossimi dieci anni". Cosi' Riccardo Kustermann Olympic and Paralympic Project Director di Sea Milan Airports, fa il punto alla vigilia dell'apertura di Milano-Cortina 2026 a Radio24 nel corso della trasmissione L'economia delle piccole cose. "Quando si parla di Olimpiadi tutti guardano la data di apertura che e' il 6 febbraio. In realta', in aeroporto le Olimpiadi sono gia' arrivate: gli atleti, i media, i giornalisti stanno gia' arrivando da un po' di tempo - spiega -. Noi ci aspettiamo di avere 350.000 fra arrivi e partenze sullo scalo di Malpensa. Molto dagli Stati Uniti, dal Nord America in generale, dalla Germania e dai paesi del Nord, passeggeri veramente di tutti i Paesi del mondo. Ma la parte piu' "calda" sono gli atleti con il loro staff, preparatori atletici, medici, fisioterapisti". E spiega: "un'atleta che viene per sciare, ad esempio, ha mediamente 2025 paia di sci, oltre a tutta la sua attrezzatura. Il suo staff si porta dietro anche il lettino per fare i massaggi o la box della sciolina. Per dare un ordine di grandezza: una sola squadra olimpica sono 210 atleti, 1100 bagagli di cui 500 bagagli fuori misura.

Significa dei giorni in cui avremo 5000 bagagli fuori misura, quando normalmente Malpensa in un giorno ne gestisce 300".

"Adesso stiamo non piu' testando, siamo al picco piu' alto, per noi dal 28 gennaio al 2 febbraio per l'arrivo della maggior parte degli atleti. Stiamo gestendo gli arrivi e sono, come si dice, moderatamente ottimista", spiega a Radio24.

ami

(RADIOCOR) 31-01-26 13:09:46 (0276) 5 NNNN