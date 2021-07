Olimpiadi 2026: Pichetto, giochi invernali a Torino grazie a lavoro corale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 lug -"L'assegnazione degli Special Olympics invernali 2025 rappresenta un grande successo sportivo, sociale e culturale per Torino: ringrazio di cuore tutti coloro che si sono impegnati insieme a me per raggiungere questo importante obiettivo. E' stato il risultato di un lavoro corale a cui abbiamo partecipato con anima e cuore". Lo dichiara il vice ministro dello Sviluppo Gilberto Pichetto. "Fondamentale in questa impresa e' stato il sostegno assicurato dal Governo, che fara' la sua parte per affrontare nel modo migliore questa sfida per il bene della citta' e di tutto il Piemonte.

Spinti anche dalla vittoria negli europei di calcio, ritengo che potranno agganciarsi alla ripresa settori come turismo, arte, cultura che hanno sofferto piu' di tutti le conseguenze della pandemia: tutti noi abbiamo bisogno di iniziative come questa per una ripartenza decisa e sostenuta che porti benessere all'intero Paese", conclude.

