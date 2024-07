Olimpiadi 2026: nasce osservatorio Randstad su impatto Milano-Cortina

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 lug - Randstad, partner di Milano Cortina 2026, lancia un progetto di ricerca per valutare l'impatto economico e sociale e la legacy di competenze che i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 lasceranno sul territorio. Un'iniziativa, spiega una nota, nata in sinergia con la Fondazione Milano Cortina 2026, che analizza in che misura il grande evento puo' contribuire al processo di trasformazione, generando nuove opportunita' di sviluppo, attraverso uno spaccato qualitativo della domanda di lavoro generata. Per ognuno dei principali macrosettori in cui e' previsto un maggiore impatto economico e sociale, Randstad Research, centro di ricerca del gruppo Randstad, fornira' una mappatura di quelle che saranno le professioni piu' richieste, le skill e il fabbisogno formativo necessario. Lo studio si occupera' inoltre di dare un'analisi delle competenze che rimarranno in eredita' ai lavoratori e ai volontari dopo i Giochi del 2026.

