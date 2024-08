Olimpiadi 2026: Mit, prosegue cantiere Villaggio, conferma consegna luglio 2025

Visita Salvini in zona lavori ex scalo Porta Romana (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 ago - I lavori per la realizzazione del Villaggio Olimpico, che ospitera' gli atleti in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, 'proseguono nel rispetto del termine di luglio 2025 previsto per la consegna dell'opera alla Fondazione Milano Cortina'. Cosi' in una nota del Mit in occasione della visita al cantiere del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. I lavori riguardano l'area dei lavori nello scalo milanese di Porta Romana, ceduto definitivamente nel novembre 2022 da Fs Sistemi Urbani (gruppo Fs) al Fondo Porta Romana, gestito da Coima Sgr e sottoscritto da Covivio, Prada Holding e dal fondo Coima Esg City Impact. Il Villaggio Olimpico, ricorda la nota, sara' costruito grazie a fondi privati e poi riconvertito nel piu' grande studentato d'Italia realizzato in edilizia residenziale sociale, con circa 1.700 posti letto.

Porta Romana rientra nell'Accordo di programma sottoscritto nel 2017 dal Comune di Milano, la Regione Lombardia e il gruppo Fs per la riqualificazione di sette scali ferroviari dismessi (Farini, Porta Romana, Porta Genova, Greco-Breda, Lambrate, Rogoredo e San Cristoforo) che insieme coprono una superficie di oltre un milione di metri quadri. 'Si tratta di un percorso che interessera' la citta' di Milano per i prossimi 20 anni e che rappresenta uno dei piu' grandi progetti di rigenerazione urbana in Italia e in Europa' concludono al Mit.

