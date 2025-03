Olimpiadi 2026: Malago', partenza vendita biglietti formidabile

'Mi auguro sia lo stesso per Paralimpiadi' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 mar - 'La partenza della vendita dei biglietti per le Olimpiadi invernali 2026 e' stata formidabile'. Lo ha detto Giovanni Malago', vicepresidente della Fondazione Milano Cortina 2026 e Presidente del Coni, a margine della conferenza stampa "One year To go Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026". 'L'invito e' quello di aspettarsi la stessa cosa per le Paralimpiadi che secondo me e' una cosa doverosa. Sarebbe fondamentale che cio' accadesse perche', saltando una olimpiade, sono otto anni che gli atleti non vedono il pubblico'. Malago' si e' anche soffermato sulle difficolta' per quanto riguarda gli spostamenti degli atleti tra Milano-Verona-Cortina. 'Abbiamo voluto inserire Verona perche' c'era di riconoscere al Veneto un ruolo di co-protagonista nella cerimonia di chiusura; a quel punto abbiamo deciso che li' si sarebbe tenuta anche la cerimonia di apertura per le Paralimpiadi. Sappiamo benissimo che trasportare tante persone e' piu' complicato e questa e' una sfida. Sappiamo che anche in termini di costi e' uno sforzo ma volevamo dare un segnale. E' bellissimo che Verona e anche il governo abbiano stanziato un importo significativo per il mondo della disabilita' ed e' una bella cosa'. Infine sul ruolo della sciatrice, Federica Brignone, come porta bandiera, il presidente ha spiegato: 'Bisogna vedere chi dovra' assumersi la responsabilita' di valutare chi fara' il porta bandiere. E' sbagliato esprimersi ora. E' indubbio che cio' che sta facendo Brignone e' straordinario sotto tutti i punti di vista, siamo orgogliosi di lei'.

