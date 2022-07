Olimpiadi 2026: intesa su ipotesi riparto 324 mln legge Bilancio e 70 mln bilancio Mims

Prevista assegnazione 162 mln per interventi in Lombardia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 lug - Raggiunta l'intesa sullo schema di ripartizione delle risorse, pari a 324 milioni di euro, previste nella legge di Bilancio 2022 per gli interventi infrastrutturali legati allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, e sulla destinazione di 70 milioni di euro allocati con la legge di Bilancio 2021 nei capitoli del ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili (Mims) per ulteriori interventi connessi all'evento di cui beneficera' anche la collettivita'. E' quanto emerso dalla riunione della Cabina di Regia sulle infrastrutture per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali che si e' svolta al Mims. I 324 milioni previsti nell'ultima legge di Bilancio integrano le risorse, pari a un miliardo di euro, destinate alle opere essenziali per l'evento sportivo e gia' assegnate a dicembre 2020. Lo schema di riparto proposto dalle Regioni e dalle Province Autonome, che ha ricevuto il parere favorevole della Cabina di Regia, prevede l'assegnazione di 162 milioni di euro per interventi in Lombardia, 81 milioni per quelli in Veneto, 64,8 milioni per la Provincia Autonoma di Trento e 16,2 milioni per la Provincia Autonoma di Bolzano. La destinazione dei fondi sara' formalizzata con un decreto ministeriale. Per quanto riguarda la ripartizione dei 70 milioni di euro a valere sul bilancio del Mims per opere che rappresentano la "legacy" dei giochi olimpici, tra gli investimenti proposti dal Ministero, con l'intesa della Fondazione Milano Cortina 2026, 12 milioni saranno destinati a misure per la valorizzazione dei territori in un'ottica di sostenibilita' ambientale.

