Olimpiadi 2026: D'Inca', nei prossimi giorni approvata Legge Olimpica

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Belluno, 28 gen - 'Nei prossimi giorni sara' anche approvata la Legge Olimpica da parte del Consiglio dei ministri che diventera' il tassello fondamentale per iniziare a lavorare sulle Olimpiadi del 2026: e' un'altra promessa mantenuta da parte del Governo'. Lo ha affermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Inca', in un messaggio inviato in occasione dell'inaugurazione a Belluno dell'Hub della Luiss Business School 'Veneto delle Dolimiti', ricordando che 'su questa legge mi sono impegnato assieme al ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora'. Con le sue parole, il bellunese D'Inca' conferma quando gia' dichiarato a meta' gennaio proprio dal ministro Spadafora sul fatto che presto ci sara' l'approvazione della legge sulle Olimpiadi invernali del 2026 che saranno ospitate da Milano e Cortina.

