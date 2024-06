Olimpiadi 2024: HomeExchange, +31% annuo prenotazioni con 1.867 scambi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 giu - Per la XXXIII edizione dei Giochi Olimpici a Parigi, dal 26 luglio all'11 agosto 2024 (100 anni dopo l'ultima volta che la citta' e' stata sede dell'evento), sono gia' state effettuate diverse prenotazioni attraverso HomeExchange nella regione dell'Ile-de-France per il periodo dei Giochi Olimpici. Secondo le stime di HomeExchange, la community di scambio case al mondo, sono 1.867 gli scambi prenotati infatti, rispetto ai 1.426 dello scorso anno nello stesso periodo, hanno un incremento del 31% e sono previsti circa 6.684 ospiti, contro i 5.173 dello scorso anno, con un incremento del 29%. Per quanto riguarda in particolare la presenza italiana, l'Ile-de-France da sola si prepara ad accogliere circa 302 ospiti italiani (+22%), provenienti principalmente dalle regioni: Toscana, Lazio, Lombardia ed Emilia Romagna. Secondo le stime di HomeExchange, quelli che si recheranno in Ile-de-France alloggeranno principalmente a Parigi, Vanves (Hauts-de-Seine), Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) & Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), per un periodo medio di 1-3 giorni. In particolare, tra il 26 luglio e l'11 agosto sono gia' stati finalizzati 85 scambi da parte degli italiani, che rappresentano il 4% degli scambi totali in Ile-de-France, con un incremento del 16% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso; e 2176 pernottamenti, ovvero il 26% in piu' rispetto allo stesso periodo del 2023.

Per gli stimati 45mila volontari in cerca di un alloggio per l'evento, HomeExchange offre poi l'iscrizione annuale del valore di 160 euro, basta registrarsi e trovare uno scambio casa. In totale il 92% delle case che si trovano sulla piattaforma HomeExchange nella regione dell'Ile-de-France sono residenze primarie. E sono ancora disponibili 12037 case in Ile-de-France (40% del totale) e 6469 case a Parigi (38% del totale).

