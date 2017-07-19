Ofi Invest AM: il prezzo del rame crescera', ma serve allocazione intelligente - PAROLA AL MERCATO

di Benjamin Louvet* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 giu - In questa prima meta' del 2026, il mercato del rame e' stato influenzato da numerosi fattori: da un lato e' la commodity chiave per la transizione energetica e per lo sviluppo del tech e della digitalizzazione; dall'altro ha risentito degli effetti della geopolitica.

Dal punto di vista dell'offerta, le attivita' estrattive stanno riscontrando sempre piu' problemi nel portare avanti la loro attivita', che a sua volta fatica a mantenere i livelli attuali e, soprattutto, a soddisfare una domanda in espansione. Tutto cio' ha fatto si' che il mercato andasse in deficit; condizione in cui verosimilmente si manterra' per il resto dell'anno.

Ad aggravare lo squilibrio strutturale di partenza si e' aggiunta anche la chiusura dello Stretto di Hormuz. Il Golfo Persico, infatti, e' uno snodo chiave per la produzione dello zolfo e del derivato acido solforico; un elemento centrale del processo di lavorazione del metallo rosso da cui dipende circa il 20% della produzione a livello mondiale.

Non solo; in risposta alla carenza di acido solforico, la Cina, ovvero il principale produttore di rame al mondo, per assicurarsi di soddisfare il suo fabbisogno interno ha bloccato le esportazioni dallo scorso 1 maggio. Considerando che si parla di player che vanta un market share del 40%, questa restrizione si va ad aggiungere alla chiusura di Hormuz e anche alle limitazioni delle esportazioni di zolfo imposte dalla Russia almeno fino alla fine di questo mese.

Secondo noi di Ofi Invest AM, i mercati non hanno ancora risentito totalmente dell'impatto di tutti questi fattori, grazie alle scorte che i principali produttori avevano accumulato. Tuttavia, se i negoziati tra Usa e Iran dovessero fallire e lo Stretto di Hormuz dovesse essere chiuso di nuovo, la produzione di rame potrebbe risentirne seriamente nei prossimi mesi.

E' vero che all'orizzonte c'e' anche una possibilita' che l'offerta di questa commodity possa tirare un sospiro di sollievo grazie alla riapertura della miniera di Cobre Panama, per la quale ci sono trattative avviate tra le autorita' locali e il principale gestore del sito, la First Quantum Minerals. Tuttavia, anche se si dovesse giungere a un accordo, le tempistiche resterebbero lunghe, dato che il governo panamense al momento ha solo annunciato la creazione di un tavolo di lavoro.

*Head of Commodities di Ofi Invest AM.

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(RADIOCOR) 27-06-26 12:18:23 (0193) 5 NNNN