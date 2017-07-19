Octopus Energy: 67% clienti gestito picco energia, risparmio di 21,3 MWh in 1 ora

Emerge dall'ultima sessione di agosto di Energy Break (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 set - Oltre 95.000 clienti coinvolti e un risparmio energetico pari al consumo di quasi 20.000 condizionatori accesi contemporaneamente: sono questi i risultati dell'ultima sessione di agosto di Energy Break, gli eventi con cui Octopus Energy chiede ai propri clienti di spostare i consumi al di fuori delle fasce di picco, in cui la domanda di energia elettrica e' molto alta, per supportare meglio la rete nei momenti di pressione, risparmiare e ricevere uno sconto diretto in bolletta. Nel dettaglio, grazie a un uso moderno e intelligente della rete elettrica, Octopus Energy ha permesso al 67% dei clienti coinvolti di gestire i picchi di domanda e contribuire alla stabilita' della rete, per un risparmio energetico complessivo di 21,3 MWh in una sola ora. Piu' nello specifico, dei 95.300 clienti coinvolti, il 57% ha ridotto i consumi nella fascia indicata per almeno il 20% rispetto alla propria media, ottenendo cosi' il bonus in bolletta che Octopus concede al raggiungimento di questo risultato, e ben oltre il 42% li ha dimezzati (riduzione del 50% o piu'). Dal primo lancio a fine 2024, gli Energy Break hanno registrato una crescita del 307% nel numero di iscritti e un incremento del 430% nella riduzione totale dei consumi. 'I nostri clienti stanno dimostrando che possiamo gestire la rete in modo piu' intelligente: con gli Energy Break consumano meno quando la rete e' sotto stress, con i Power Up di piu' quando abbonda energia rinnovabile a basso costo, e vengono premiati per farlo. Preferiamo premiare le persone che aiutano la rete, invece di restare a guardare mentre il sistema spende sempre di piu' per gestire i picchi e per pagare i produttori quando viene chiesto loro di non produrre energia rinnovabile a basso costo', commenta Giorgio Tomassetti, ceo di Octopus Energy in Italia.

Lab-com.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 01-09-26 12:10:11 (0359)ENE,UTY 5 NNNN