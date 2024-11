Ocse: pressioni su costo della vita peggiorano benessere famiglie nell'area -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 nov - Lo studio dell'Ocse evidenzia che nel 2022 quasi una famiglia su cinque nei paesi Ocse ha speso oltre il 40% del suo reddito disponibile in costi abitativi. Rispetto al 2019, la media Ocse per questo 'sovraccarico dei costi abitativi' ha iniziato ad aumentare, con un terzo dei paesi dell'area che sperimenta un significativo peggioramento della situazione. I dati che colgono il modo in cui le persone valutano e percepiscono la propria situazione personale, si legge nella ricerca, indicano che l'impatto della crisi sul costo della vita potrebbe essere piu' diffuso di quanto suggerito da parametri piu' convenzionali: nel 2023 una persona su 11 nei paesi europei dell'Ocse ha dichiarato di non essere in grado di mantenere la propria casa adeguatamente calda, rispetto a una persona su 14 nel 2019. Nel decennio precedente la pandemia la percentuale media di persone che affermavano di avere difficolta' ad arrivare a fine mese era diminuita sostanzialmente nei paesi dell'Ocse dal 30% al 19 per cento.

Questo progresso ora e' notevolmente rallentato, osserva l'Ocse e quasi 1 persona su 5, in tutta l'area, e' ferma nel segnalare, nel 2023, difficolta' finanziarie.

