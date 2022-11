Ocse: politica fiscale accompagni politica monetaria, misure mirate e temporanee

Altrimenti rischio di maggiore inflazione e tassi piu' alti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 nov - "Nella lotta contro l'aumento dei prezzi, e' essenziale che la politica fiscale lavori di pari passo con la politica monetaria". Lo si legge nell'outlook economico pubblicato oggi dall'Ocse in cui si osserva come "scelte fiscali che vadano a sommarsi alle pressioni inflazionistiche si tradurranno nella necessita' di tassi ufficiali ancora piu' elevati per controllare inflazione. Cio' significa che dovrebbero essere misure di sostegno mirate e temporanee per proteggere le famiglie e le imprese dallo shock energetico, aiutando le famiglie e le imprese vulnerabili senza aumentare le pressioni inflazionistiche e i crescenti oneri del debito pubblico". I governi - rileva il rapporto - hanno gia' fatto molto per attenuare l'impatto degli alti prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari, attraverso i massimali sui prezzi, le integrazioni al reddito e la riduzione delle tasse.

"Tuttavia, poiche' e' probabile che i prezzi dell'energia rimangano alti e volatili per qualche tempo, misure non mirate per mantenere bassi i prezzi diventeranno sempre piu' insostenibili e potrebbero scoraggiare il necessario risparmio energetico".

