Ocse: pari opportunita', studio in 27 Paesi evidenzia necessita' di maggior promozione

Soprattutto per istruzione e salario minimo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 nov - La disuguaglianza e' stato un tema importante per anni ma la pandemia di Covid-19 ha portato questo argomento in primo piano. L'Ocse ha reso disponibili una serie di note che evidenziano i risultati principali di un modulo sulle opportunita' sostenuto da Amundi e incluso nell'indagine Ocse "Risk that Matter Survey 2022", effettuata in 27 Paesi Ocse.

Secondo i principali risultati sulla "percezione delle pari opportunita'" pubblicati dal Centro Wise di Ocse in media due intervistati su tre ritengono che si debba fare di piu' per promuovere le pari opportunita'. Gli intervistati sono molto favorevoli alle politiche di pari opportunita'. Il 46% e' favorevole a migliorare l'accesso all'istruzione, il 52% e' favorevole all'aumento del salario minimo.

