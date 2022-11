Ocse: necessaria continuazione stretta monetaria in maggior parte economie avanzate

Ma calibrare inasprimento e' compito difficile (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 nov - "Nella maggior parte delle principali economie avanzate e' necessaria una continuazione dell'inasprimento della politica monetaria per ancorare le aspettative di inflazione e abbassare l'inflazione in maniera durevole". Lo si legge nell'outlook economico pubblicato oggi dall'Ocse in cui si osserva tuttavia come la calibrazione dell'inasprimento della politica monetaria e' un compito attualmente particolarmente impegnativo data l'incertezza circa le prospettive, l'equilibrio dei diversi canali attraverso i quali i tassi di interesse piu' elevati incidono sull'economia e le potenziali ricadute derivanti dall'inasprimento in altri paesi. "Cio' aumenta il rischio che i tassi ufficiali possano essere inaspriti piu' dello stretto necessario, o piu' a lungo del necessario per abbattere l'inflazione, in particolare data l'attuale eccezionale sincronizzazione dei cambiamenti di politica monetaria tra le varie economie". L'inasprimento simultaneo in tutti i paesi puo' infatti amplificare gli effetti dell'azione adottata in un'area, sia riducendo la domanda esterna che inasprendo le condizioni finanziarie interne, ma puo' anche potenzialmente cambiare alcuni canali di trasmissione, come il canale del tasso di cambio.

