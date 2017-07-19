Ocse: inflazione area agosto stabile a 4,1% ma balzo prezzi alimentari (+5% da 4,5%) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 6 ott - Nei Paesi del G7 - precisa inoltre l'Ocse - l'inflazione complessiva su base annua e' rimasta sostanzialmente stabile al 2,7% ad agosto dopo il 2,6% di luglio. E' aumentata di 0,2 punti percentuali in Canada (all'1,9%), Germania (2,2%) e Stati Uniti (2,9%). Al contrario, e' diminuita in Giappone (2,7% dal 3,1%), riflettendo un calo dell'inflazione alimentare e un calo ancora piu' marcato dell'inflazione energetica.

L'Italia ha segnato 1,6% dall'1,7% (con 4% alimentare dal 3,9% e -4,7% dopo -3,5% per l'energia. In Francia l'inflazione e' stata dello 0,9% dall'1% e in Gran Bretagna del 4,1% dal 4,2%, L'inflazione di fondo e' rimasta il principale fattore che ha contribuito all'inflazione complessiva in tutti i Paesi del G7, ad eccezione del Giappone, dove l'inflazione alimentare ed energetica combinata ha avuto un impatto maggiore. Nell'area euro, l'inflazione su base annua e' rimasta stabile ad agosto al 2% per il terzo mese consecutivo. Stabile poi al 3,2% l'inflazione alimentare, il doppio rispetto a gennaio 2025, mentre il calo dei prezzi dell'energia ha rallentato a -2% da -2,4%. Secondo la stima flash di Eurostat, a settembre l'inflazione complessiva su base annua nell'Eurozona e' salita al 2,2%, con un nuovo rallentamento del calo dei prezzi dell'energia, mentre si stima che l'inflazione di fondo sia rimasta stabile. Nel G20 - calcola infine l'Ocse - l'inflazione su base annua e' rimasta sostanzialmente stabile al 3,7% ad agosto, dopo il 3,8% di luglio. L'inflazione complessiva e' scesa in Cina, dove e' negativa a -0,4% dopo 0,0%. E' scesa anche in Argentina, pur restano sopra al 30% (33,6% dal 36,6%) e in Sudafrica (3,3% dal 3,5%), mentre e' aumentata in India (3,2% dal 2,7%) ed e' rimasta sostanzialmente stabile in Brasile (5,1%), Indonesia (2,3%) e Arabia Saudita (2,3%).

gli-col

(RADIOCOR) 06-10-25 15:07:48 (0399) 5 NNNN