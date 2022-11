Ocse: il Pil dell'area continua a rallentare, +0,4% nel III trimestre -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 nov - Il Pil del Cile, per contro, e' subito l'arretramento maggiore dell'area nel trimestre, registrando -1,2%. Rispetto al terzo trimestre dello scorso anno, il Pil dell'area Ocse segna un aumento del 3,3%, come nel secondo. Per il G7 la crescita si ferma all'1,8% (dopo +2,4%), con gli Usa a +1,8%, il Giappone a +1,9%, il Canada a +3,6%, il Regno Unito a +2,4%, la Germania a +1,1%, la Francia a +1% e l'Italia a +2,6%. La crescita aggregata rispetto al quarto trimestre del 2019, cioe' prima della crisi del Covid-19, per l'intera area Ocse e' del 3,7%. Nel G7, gli Usa spiccano con un aumento del 4,2%, seguiti dal Canada con +2,1%, dall'Italia con +1,8%, dalla Francia con +1,1%, dal Giappone con +0,5% e dalla Germania con +0,2%. 'Maglia nera' al Regno Unito con -0,4%.

