Ocse: disoccupazione area a settembre cala al 5,8% dal 6% di agosto

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 9 nov - La disoccupazione nei Paesi industrializzati continua a calare, avvicinandosi ai livelli pre-crisi. A settembre il tasso di senza lavoro nell'area Ocse e' diminuito al 5,8% dal 6% di agosto, risultando di 0,5 punti percentuali al di sopra i livelli del febbraio 2020, prima che scoppiasse la pandemia.

Si tratta del quinto calo mensile consecutivo dell'indicatore, sottolinea l'Ocse. Il numero dei disoccupati a settembre si e' ridotto di 1,1 milioni a 38,7 milioni, che e' di 3,3 milioni comunque superiore al pre-crisi. Il tasso di disoccupazione e' calato allo stesso ritmo per le donne (6% a settembre da 6,1% in agosto) e per gli uomini (5,7% dal 5,8%), mentre ha segnato un miglioramento piu' accentuato per i giovani tra 15 e 24 anni (12,1% da 12,4%) rispetto ai lavoratori ultra-25enni (5% dal 5,1%). L'Italia, pur segnando qualche miglioramento, continua a registrare un andamento peggiore della media, con un tasso di disoccupazione complessivo del 9,2% a settembre (da 9,3% in agosto), che va al 10,5% per le donne (da 10,6%) e soprattutto peggiora per i giovani al 29,8% dal 28%. Nell'area euro la disoccupazione e' diminuita al 7,4% dal 7,5% di agosto, con una riduzione di 0,3 punti percentuali o piu' in Austria (5,2% dal 5,9%), Francia (7,7% dall'8%), Grecia (13,3% dal 13,8%), Lettonia (6,8% dal 7,1%) e Lituania (6,7% dal 7,2%). La Germania resta al 3,4% e la Spagna scende al 14,6% dal 14,8%, che e' tuttavia il tasso di disoccupazione piu' elevato dell'Ocse, tra i Paesi per cui sono disponibili i dati. In controtendenza la Finlandia che ha registrato un aumento di mezzo punto, al 7,7% dal 7,2%.

gli-col

(RADIOCOR) 09-11-21 12:00:00 (0278) 5 NNNN