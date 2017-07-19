Ocse: Cormann, serve cooperazione per piu' trasparenza politica commerciale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 set - I Paesi, a livello globale, "devono trovare il modo di impegnarsi in modo cooperativo all'interno del sistema commerciale globale e di lavorare insieme per rendere la politica commerciale piu' prevedibile e trasparente". Lo ha detto Mathias Cormann, segretario generale dell'Ocse, durante la conferenza stampa a commento dell'Economic Outlook intermedio (interim report), che va ad aggiornare quello pubblicato a giugno scorso. Nel report si legge che "gli accordi per allentare le tensioni commerciali e abbassare le barriere commerciali esistenti, nonche' politiche commerciali chiare e trasparenti, migliorerebbero la certezza delle politiche e rafforzerebbero le prospettive di investimento e crescita". Anche le misure volte a ridurre i dazi e le barriere commerciali in generale, ad approfondire gli accordi commerciali o a ridurre gli ostacoli al commercio andrebbero a vantaggio della produttivita'. "Gli sforzi volti a prevenire un'ulteriore frammentazione del commercio dovrebbero essere accompagnati da riforme che migliorino la sicurezza e rafforzino la resilienza delle catene di approvvigionamento, anche incoraggiando le imprese a diversificare i fornitori e gli acquirenti", ha detto Cormann, spiegando che questo "contribuirebbe a bilanciare le esigenze di sicurezza economica con la crescita, preservando al contempo l'apertura dei mercati".

Ars

(RADIOCOR) 23-09-25 11:30:50 (0284) 5 NNNN