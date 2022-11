Ocse: con carenza gas rischio recessione nel 2023 per molti paesi europei

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 nov - Eventuali insufficienze nelle forniture che facessero salire i prezzi di gas, fertilizzanti e petrolio e costringessero a periodi di riduzione forzata dell'utilizzo di gas da parte delle imprese potrebbero ridurre la crescita delle economie europee di 1,5 punti percentuali di pil rispetto allo scenario base (+0,5%) e spingere molti paesi europei in piena recessione nel 2023. E' quanto scrivono gli esperti dell'Ocse nell'outlook economico pubblicato oggi in cui si osserva come in questo scenario l'inflazione salirebbe di un ulteriore 1,25% rispetto allo scenario base (+6,8%). La crescita verrebbe inoltre indebolita nel 2024 di circa tre quarti di punto e l'inflazione salirebbe di 0,9 punti percentuali.

Prezzi piu' alti e la riduzione dell'orario di lavoro colpirebbero i redditi reali, con una riduzione della spesa delle famiglie di circa il 2%. All'interno dell'Unione Europea, i paesi dell'area centrale e dell'Europa orientale sarebbero collettivamente colpiti piu' duramente rispetto agli altri con una riduzione della produzione di circa l'1,6% nel 2023 contro il taglio dell'1,3% per il resto dell'Unione.

Cop

(RADIOCOR) 22-11-22 11:00:35 (0287)ENE 5 NNNN