Ocse: -4% occupazione area nel II trim al 64,6%, minimo dal 2010 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 ott - Tra gli altri Paesi - emerge inoltre dalle statistiche Ocse - il Giappone segna nel secondo trimestre un calo del tasso di occupazione di 1 punto al 77%, mentre il Regno Unito scende di 0,2 al 75,4%. Flessioni di 3 punti o piu' sono a carico di Australia (70,5% dal 74,6%), Cile (51,4% dal 63,1%), Colombia (50,5% dal 63,4%, il calo maggiore dell'Ocse), Islanda (79,3% dall'82,8%, il massimo dell'Ocse in ogni caso) e Turchia (45,5%, il minimo Ocse dal 49,1%). A livello generale l'occupazione e' diminuita di 4 punti in media sia per le donne (al 57,3%), sia per gli uomini (al 72%). L'area euro e' al 61,4% (dal 63,1%) e al 71,1% (dal 73,1%) rispettivamente.

L'Italia registra un tasso del 47,9% (dal 50%) per le donne e del 66,4% (dal 68,3%) per gli uomini. E' stata molto piu' brusca nell'Ocse la caduta dell'occupazione giovanile, che nel secondo trimestre scende in media al 36,3% dal 41,9% del primo. Nell'area euro la flessione e' 31,5% dal 33,6%.

L'Italia scende dal 18,2% al 16%, il dato peggiore dell'intera Ocse dopo quello della Grecia (13,7%). La Germania registra un miglioramento al 49,6% dal 48,5%, mentre la Francia arretra al 26,6% dal 29,7%. In coda anche la Spagna con il 16,5% (dal 22,3) e il Cile, che passa a sua volta al 16,5% dal 26,9%. Nella fascia di eta' tra 25-54 anni la flessione media dell'occupazione nell'Ocse e' di 4 punti al 74,7% e tra i 55-64enni e' di 2,8 punti al 59,3%. L'Italia nel primo caso scende al 68,4% (dal 70,6%) e nel secondo al 53,9% al 54,7%.

