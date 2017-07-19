Occupazione: Tarquini, non basta incremento se non creiamo lavoro buono

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 22 mag - "Il problema e' che lavoro creiamo, perche' se il lavoro che generiamo e' un lavoro a basso contenuto di valorizzazione della persona e a basso contenuto anche economico-retributivo, forse anche se i numeri sono giusti dobbiamo comunque preoccuparci". Lo ha sottolineato il direttore generale di Confindustria, Maurizio Tarquini, nel suo intervento a un panel del Festival dell'Economia di Trento dedicato a mercato del lavoro, produttivita' e spesa sociale.

"Noi abbiamo bisogno, se vogliamo che il Paese riprenda un percorso virtuoso - ha spiegato Tarquini - di aumentare il numero dei buoni lavori. Quelli purtroppo, secondo me, stanno aumentando meno degli altri. Per fare questo" serve una politica che "faccia in modo che l'impresa piccola, una parte delle imprese piccole, provi a diventare media e qualche media provi a diventare grande".

fil

(RADIOCOR) 22-05-26 18:52:15 (0669) 5 NNNN