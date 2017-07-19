Occupazione: in Emilia-Romagna nel 2025 crescita limitata a +0,4% (Unioncamere)

Inferiore a media nazionale del +1,1% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 lug - L'occupazione nelle imprese attive in Emilia-Romagna e' aumentata nel 2025 dello 0,4%, con circa 7.500 addetti in piu' e una media annuale sugli 1,78 milioni di occupati. Si tratta della crescita "piu' contenuta degli ultimi quattro anni", dopo la "stasi nell'occupazione registrata nel primo trimestre" e una successiva ripresa a ritmo "moderato", spiega una nota. Nel quarto trimestre, infatti, l'aumento occupazionale e' stato dello 0,6%. Lo certificano le analisi di Unioncamere Emilia-Romagna, che "ha elaborato i dati relativi agli addetti di tutte le localizzazioni di impresa operanti" nella regione. La dinamica regionale e' risultata piu' debole di quella nazionale, dove gli addetti sono cresciuti in media dell'1,1%, a 19,8 milioni circa. E tra le principali regioni del Nord, nel 2025 l'incremento e' stato dello 0,9% in Lombardia, dello 0,8% in Veneto e dello 0,6% in Piemonte.

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(RADIOCOR) 19-07-26 16:06:50 (0358) 5 NNNN