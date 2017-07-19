Occupazione: 63% donne lombarde rientrerebbe al lavoro con stipendio equo e flessibilita'

Osservatorio Opinion Leader 4 Future di Credem e Cattolica (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 lug - Oltre sei donne su dieci che oggi sono inattive rientrerebbe al lavoro a condizione di una retribuzione adeguata e flessibilita'. E' il dato emerso da una ricerca sul tema del lavoro e dell'inattivita' femminile in Lombardia realizzata dall'Osservatorio Opinion Leader 4Future, il progetto sull'informazione consapevole nato dalla collaborazione tra Gruppo Credem e ALMED - Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, insieme ad Acli Lombardia. Quando si parla di lavoro al femminile si conferma decisivo il livello di istruzione: e' attivo quasi l'80% delle donne con titolo di studio elevato, contro circa il 30% di quelle con basso livello di istruzione. Un elemento che si salda con la condizione familiare: le donne sposate presentano il tasso di attivita' piu' basso del campione, inferiore al 50%, e la presenza di figli, soprattutto due o piu', riduce ulteriormente la partecipazione lavorativa femminile. Quando poi la donna possiede un titolo di studio inferiore rispetto al marito, il suo tasso di attivita' scende sotto il 30%. A completare la mappa per le donne lombarde, una su tre di chi e' inattiva, il 36,5%, dichiara di non avere intenzione di cercare lavoro, mentre quasi due su tre valutano la possibilita' di entrare o rientrare nel mercato del lavoro nel breve o medio periodo.

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(RADIOCOR) 25-07-26 13:11:31 (0246) 5 NNNN