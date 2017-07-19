Occupazione: 63% donne lombarde rientrerebbe al lavoro con stipendio equo e flessibilita' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 lug - Le cause piu' frequenti per le donne che scelgono di non lavorare sempre le stesse: l'accudimento dei figli, la difficolta' di trovare lavori con orari flessibili e la mancanza di opportunita' compatibili con i bisogni familiari. Inoltre, tra le donne rientrate al lavoro dopo il congedo, una parte significativa segnala rigidita' degli orari, cambiamenti peggiorativi di mansione o trattamenti discriminatori. La situazione economica, pero', le rende anche piu' esposte a fragilita' oltre che economiche anche relazionali: il 17% non ha accesso autonomo a un conto corrente personale, una quota molto piu' alta rispetto alle donne occupate che e' del 6%, e partecipano meno ad attivita' sportive, culturali e sociali, con ricadute sul benessere e sul capitale sociale. Allo stesso tempo molte donne escluse di fatto dal mercato del lavoro, soprattutto giovani e qualificate, attribuiscono al l'occupazione un forte valore identitario, sociale e di realizzazione personale. Ecco perche' oltre il 63% prenderebbe in considerazione un'occupazione, a condizione di una certa flessibilita' oraria e una retribuzione adeguata.

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(RADIOCOR) 25-07-26 13:14:46 (0248) 5 NNNN