Nuovo Def: Magni (Avs), Governo torna ad Austerity ma non lo vuole dire

Invece di operazione verita' nasconde numeri sotto il tappeto (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 apr - "Le guerre in corso, i dazi che oggi il presidente americano Trump annuncera' mettono a rischio i conti pubblici. Conti gia' non brillanti per colpa delle politiche della Meloni. Di fronte a questo ci saremmo aspettati un'operazione verita' e invece il Governo Meloni nasconde i numeri sotto il tappeto, come si fa con la polvere. Cercano di nascondere agli italiani la verita', un modo senza scrupoli di fare politica. Nessuna strategia industriale nazionale, silenzio sul problema del potere d'acquisto dei lavoratori e dei bassi salari reali, nessuna indicazione per una riduzione delle diseguaglianze economiche. Il Governo torna all'Austerity ma non lo vuole dire". Lo afferma il senatore di Avs, Tino Magni, in relazione alla risoluzione della maggioranza sui contenuti del 'nuovo Def' da presentare entro il 10 aprile.

