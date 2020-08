Nuova Zelanda:nuovi casi di coronavirus dopo 102 giorni, valuta rinvio elezioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 ago - Il coronavirus torna a colpire la Nuova Zelanda, dopo mesi e anche se si tratta di pochissimi casi, il Paese corre ai ripari. Dopo che le autorita' sanitarie hanno deciso il lockdown di Auckland (1,5 milioni di abitanti) per tre giorni, la premier laburista Jacinda Ardern sta valutando la possibilita' di rinviare le elezioni politiche fissate per il 19 settembre e in cui e' data favorita. La premier ha annunciato che sta consultando la Commissione elettorale sulla possibilita' del rinvio del voto. Per ora ha rinviato a lunedi' della prossima settimana la dissoluzione del Parlamento che era prevista per oggi. Ad Auckland sono stati certificati 5 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore e altri 4 sono ritenuti probabili. Nella citta', la maggiore della Nuova Zelanda, sono tornate le code ai supermercati e davanti ai centri per i test sanitari. La Nuova Zelanda, citata ad esempio in tutto il mondo per il successo ottenuto nella lotta contro il coronavirus, era 'Covid-free' da 102 giorni, da maggio. L'origine dei nuovi contagi e' per ora sconosciuta. Stando ai primi riscontri, alcuni dei nuovi casi riguardano i dipendenti di una cella frigorifera che riceve merci surgelate dall'estero. Il Paese ha registrato finora 22 decessi su una popolazione di 5 milioni di abitanti, con un totale di 1.225 casi di contagio.

