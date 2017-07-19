Nuova Zelanda: banca centrale alza tassi a 2,5%, avviata riduzione stimoli

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 lug - La banca centrale neozelandese ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base portandoli al 2,5%. Si tratta del primo rialzo del nuovo ciclo di restrizione monetaria dopo che lo scorso anno l'istituto aveva tagliato il costo del denaro per sostenere la ripresa economica. Nel comitato di politica monetaria sono emerse posizioni differenti sulle prospettive di inflazione ma il confronto ha portato a una convergenza sulla necessita' di rimuovere alcuni elementi dell'approccio accomodante dell'istituto. Due membri del comitato ha assegnato rischi al rialzo per l'inflazione mentre per quattro componenti i rischi erano da considerare "sostanzialmente bilanciati".

"Il comitato ha concordato che fosse appropriato iniziare a ridurre il grado di stimolo monetario per assicurare che l'inflazione ritorni verso il target nel medio termine" ha indicato la nota della Reserve Bank of New Zealand.

fon

(RADIOCOR) 08-07-26 08:13:18 (0105) 5 NNNN