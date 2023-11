Nuova Fiera del Levante: a Bari la seconda edizione di MECSPE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 novembre - Per la seconda volta MECSPE, uno dei momenti di incontro piu' importanti dell'industria manifatturiera del Sud e Centro Italia, fara' tappa a Bari. A partire dal 23 novembre fino al 25, la Nuova Fiera del Levante ospitera' il piu' importante appuntamento sull'industria manifatturiera, per fare il punto su un settore sempre piu' strategico per il tessuto economico del Paese. Tutto questo grazie ai 20.000 mq di superficie espositiva, 13 saloni tematici, 350 aziende presenti, oltre 100 convegni e workshop, alle iniziative speciali, alle aree espositive e al supporto di istituzioni e associazioni tra cui Regione Puglia, Comune di Bari, Confindustria Bari BAT, Confimi Meccanica, CNA Produzione, Distretto La Nuova Energia, Distretto Produttivo Informatica, AIDAM, ASCOMUT, Sprintx.

La nuova edizione di MECSPE Focus Mediterraneo riconferma cosi' il ruolo di Bari come motore dell'innovazione per il Sud e Centro Italia; tre giorni in cui si dara' ampio spazio ai processi di innovazione e alle pratiche virtuose implementati nel settore, con gli imprenditori che avranno modo di partecipare a eventi e attivita' di networking e di formazione, scoprire le eccellenze di tutta la filiera per una fabbrica digitale 5.0 e innovativa, focalizzandosi sui temi chiave dell'innovazione, sostenibilita' e formazione.

