Nucleare: Urso, nei prossimi giorni Cdm approvera' ddl su settore

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 feb - 'Nei prossimi giorni il Consiglio dei Ministri approvera' il disegno di legge collegato alla manovra economica che il ministro Picchetto Fratin ha elaborato e nel contempo stiamo realizzando un nuovo soggetto industriale che ha radici in Liguria perche' vede la partecipazione delle piu' grandi aziende a controllo pubblico che hanno tecnologia e potenzialita' in questo settore'. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della visita ufficiale alla sede Piaggio Aerospace di Villanova d'Albenga, parlando dell'energia nucleare, uno dei temi trattati nell'incontro avuto con il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci. 'Nella piena consapevolezza che l'Italia e' la terra della scienza del futuro, che dispone di brevetti sia nel campo della terza generazione avanzata sia soprattutto nel campo della quarta generazione che ci fanno essere competitivi a livello globale, noi vogliamo realizzare in Italia i reattori di nuova generazione, puliti e sicuri, costruiti su base industriale, secondo l'entita' delle imprese o dei distretti industriali in Italia, nel Mediterraneo, in Europa', ha continuato Urso, sottolineando che 'questo e' il futuro per quanto riguarda l'energia in Europa che noi dobbiamo garantire anche al nostro Paese'.

