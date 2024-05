Nucleare: Urso, costruire la strada per utilizzarlo in sicurezza

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 mag - L'utilizzo del nucleare sicuro e' una priorita' di questa legislatura. Lo indica il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, interpellato sul tema sollevato dal presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, nel primo incontro al ministero dopo la sua nomina. Secondo il ministro "E' un tema di questi mesi, di questa legislatura perche' anche noi dobbiamo costruire la strada per utilizzare energia nucleare di terza generazione avanzata e poi di quarta generazione".

Urso sottolinea quindi: "le aziende italiane sono all'avanguardia perche' non hanno smesso di investire in ricerca e innovazione anche in questo campo". Secondo il ministro, potra' esserci "una filiera industriale italiana per il nucleare di nuova generazione che ci consentira' di raggiungere piena autonomia energetica assieme alle fonti rinnovabili su cui investiamo molto. Vorremmo che la tecnologia green e per il nucleare sicuro siano sviluppati nel nostro Paese".

