Nucleare: Trino Vercellese si candida a ospitare Deposito nazionale scorie

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 gen - Il Comune di Trino, in provincia di Vercelli (Piemonte) si e' autocandidato, con una comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e a Sogin, a ospitare il Deposito Nazionale per le scorie nucleari e il Parco Tecnologico. Lo annuncia in una nota. Chiede di verificare l'idoneita' del territorio e specifica che la candidatura e' subordinata a una valutazione di sicurezza, da parte delle autorita' competenti. Il Comune di Trino ha invitato il ministero a mettere in atto una campagna informativa capillare per la popolazione. 'Ci tengo a ribadire ancora una volta - commenta il Sindaco di Trino Daniele Pane - le ragioni di sicurezza e opportunita' che hanno sempre guidato l'agire di questa amministrazione. C'e' un assoluto bisogno di chiarezza e trasparenza su questo tema e soprattutto bisogna arrivare a una decisione, che sia il piu' condivisa possibile. Ora - ha concluso - la palla passa agli esperti, che diranno se effettivamente il territorio di Trino e' idoneo oppure no".

Com - Cog

(RADIOCOR) 12-01-24 16:09:12 (0462)ENE 5 NNNN