Nucleare: siglato protocollo intesa tra Regione Lombardia e Aiea

Primo memorandum agenzia a livello regionale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 mag - Valorizzare il ruolo dell'energia nucleare per accelerare il percorso di transizione ecologica, favorire la condivisione di competenze per l'utilizzo di questa fonte in settori strategici come la medicina e l'agricoltura, promuovere la cooperazione internazionale come strumento privilegiato per mettere a fattor comune conoscenze all'avanguardia e best practice.

Questi gli obiettivi principali del Protocollo d'Intesa siglato oggi a Palazzo Lombardia dal governatore Attilio Fontana e dal direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Mariano Grossi. L'accordo, incentrato sull''uso pacifico' (non militare) di questa fonte, rappresenta un unicum nel suo genere, in quanto e' il primo memorandum siglato dall'agenzia a livello regionale. La firma del protocollo e' avvenuta nell'ambito dell'evento 'Tecnologie nucleari e applicazioni per un futuro sostenibile'. "Questo accordo - ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana - conferma il ruolo da protagonista di Regione Lombardia nella promozione delle tecnologie piu' all'avanguardia a servizio dello sviluppo sostenibile. Oggi segna l'inizio di un percorso importante, che sono convinto ci portera' a superare le difficolta' attuali e a fare un passo avanti per il bene del nostro Paese. Il nucleare rappresenta una strada percorribile per favorire la transizione ecologica, e' una delle opzioni da sfruttare all'interno di un mix energetico green. Grazie a questa collaborazione daremo un ulteriore slancio alle sperimentazioni e all'attivita' di ricerca che la Lombardia sta portando avanti in questo settore cruciale', ha detto il presidente, sottolineando come 'non possiamo continuare a dipendere da risorse che ci mettono in difficolta', sia a causa di problemi geopolitici sia per le questioni economiche legate ai materiali necessari per la produzione".

